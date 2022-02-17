Народные гулянья на Масленицу пройдут 6 марта на площади Кирова

«Широкую Масленицу» (0+) в карельской столице отметят 6 марта. По традиции гулянья пройдут на площади Кирова, сообщили в мэрии. О запланированных мероприятиях обещают рассказать чуть позже.

Одним из них станет ярмарка декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Масленица-рукодельница» (6+). Сейчас организатор праздника, Городской дом культуры, принимает заявки от участников. Регистрация продлится до 4 марта в Культурно-досуговом центре Древлянки в переулке Попова, 9.

Также в преддверии праздника проводится конкурс «Солнышко на Масленицу». Для участия нужно сделать из подручных материалов главные символы праздника – декоративные украшения в виде блина, солнца, колеса и так далее. Работы принимают до 1 марта на улице Октября, 10 (с 10:00 до 13:00) или улице Трудовых резервов 7 (школа №7). (фото pixabay.com, iira116)