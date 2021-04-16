Напоминалочка: приближаются длинные выходные

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая будут выходными у россиян, напомнил Роструд.

Предстоят празднования Дня труда и Дня Победы. В связи с этим первые две рабочие недели мая будут сокращенными с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

«В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на один час»,

– говорится в сообщении Роструда.

Согласно производственному календарю, следующие длинные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня. Отдыхать граждане смогут три дня, так как в этом году праздник попадает на субботу.

Ранее мы рассказывали, что в мае россияне могут получить дополнительные выходные, если работодатель предоставит их по своей инициативе. // Фото: news.rambler.ru