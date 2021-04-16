Россиянам назвали способ продлить выходные в мае

В мае россияне могут получить дополнительные выходные, если работодатель предоставит их по своей инициативе. Об этом заявили в Роструде, сообщает «Российская газета».

В ведомстве предупредили, что из-за выходных уменьшается норма рабочего времени, что может отразиться на зарплате. Поэтому, если инициатива о предоставлении дополнительных выходных исходит от работодателя, он должен решить вопрос об их оплате. Для этого необходим локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме. В документе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

В Роструде напомнили, что первые недели мая будут четырехдневными в связи с отмечанием праздника весны и труда и Дня Победы. Летом россияне также получат длинные выходные из-за празднования Дня России 12 июня. Фото np.org.ua