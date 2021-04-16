16 апреля 2021, 07:05
Россия

Мишустин распорядился вернуть россиянам деньги за сгоревшие турпутевки

Путешественникам должны вернуть деньги за путевки по договорам, которые были заключены до 31 марта 2020 года

Россиянам вернут деньги за аннулированные туры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о туристических поездках по договорам, заключенным до 31 марта прошлого года.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно»,

- сказано в распоряжении главы кабмина. Деньги будут выплачивать из средств фонда персональной ответственности туроператора «на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором <...> в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».

Также устанавливается размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год - 1 рубль. Исключения составляют туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение. (фото wiotto.com)

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