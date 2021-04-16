Мишустин распорядился вернуть россиянам деньги за сгоревшие турпутевки

Россиянам вернут деньги за аннулированные туры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о туристических поездках по договорам, заключенным до 31 марта прошлого года.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно»,

- сказано в распоряжении главы кабмина. Деньги будут выплачивать из средств фонда персональной ответственности туроператора «на основании уведомления о возврате указанных денежных сумм, представленного туроператором <...> в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».

Также устанавливается размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год - 1 рубль. Исключения составляют туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение. (фото wiotto.com)