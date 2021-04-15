Президент велел избавиться от унизительных бюрократических процедур

Президент потребовал убрать все бессмысленные процедуры и абсурдные нормы и правила, которые изматывают и унижают людей, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Владимир Путин попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ, внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере – ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.

"Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила",

- сказал глава государства.

По его словам, нужно избавляться "от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей" и демотивирует коллективы социальных учреждений, снижает эффективность и качество их труда.

Он напомнил, что поручил "детально разобраться в конкретных проблемах в социальной сфере, пошагово пройти жизненные ситуации человека, семьи, с которыми они сталкиваются". В качестве примера Путин привел запись ребенка в детский сад или школу, получение медицинской помощи в поликлинике, оформление инвалидности, поиск работы, повышение квалификации через центры занятости. Глава государства обратил внимание на то, что выполняя поручения, специалисты работали в нескольких регионах, общались со многими людьми и "именно на основе мнения граждан определили десять наиболее чувствительных, распространенных жизненных ситуаций, сформулировали конкретные цели и практические шаги по решению существующих проблем".

Путин заявил, что власти должны постоянно искать свободные ресурсы для улучшения работы учреждений социальной сферы. Такие учреждения должны полностью соответствовать самым высоким стандартам и запросам россиян, подчеркнул глава государства.

Фото с сайта ТАСС