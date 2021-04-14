Накануне выборов кандидаты превратили бродячих собак в «билборды»

В социальных сетях стали распространяться фото бродячих собак из индийского штата Уттар-Прадеш, где сейчас полным ходом идет агитационная кампания перед предстоящими выборами, сообщает mail.ru.

Местные жители сфотографировали безнадзорных животных, к которым были прикреплены плакаты кандидатов в депутаты. Как минимум двое политиков воспользовались рекламой такого рода.

Зоозащитники и местные жители сочли такую наглядную агитацию недопустимой и потребовали у полиции разобраться с ней.

В интервью журналистам один из кандидатов сообщил, что не понимает такого негативного отношения.

Использовать бездомных собак в кампании не запрещено законом. Мы не причиняем им вреда, мы их кормим,

— сказал политик.

Любопытно, воспользуются ли российские коллеги индийских политиков передовым опытом? Выборы уже скоро!

Фото с сайта news.mail.ru