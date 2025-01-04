Накануне Нового года в Петрозаводске бесследно исчез 14-летний мальчик

Школьника в Петрозаводске не могут найти уже несколько дней. О пропаже 14-летнего Анатолия Сергеевича Куревина сообщили в группе «ЛизаАлерт».

О местонахождении подростка ничего не известно с 31 декабря. Он нормального телосложения, ростом 155 сантиметров, с русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в куртку синего цвета, зеленую толстовку, серые штаны и серые кроссовки. // фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте