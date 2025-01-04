Частная баня горела вечером в Кондопожском районе

Вечером 3 января на территории Кондопожского района загорелась частая баня. Сообщение поступило на пульт экстренных служб в 18:32, сообщили в МЧС Карелии.

Пожар случился в дачном кооперативе «Коммунальник-2», около дома № 173 на Радужной улице. Его тушили 10 человек на двух единицах спецтехники.

Огонь повредил перекрытие на площади два квадратных метра. Причины возгорания устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске кто-то ночью поджег иномарку, она сгорела. // фото: pexels.com