Накануне 8 Марта в филармонии будет звучать «Музыка страсти»

К радости или к печали, но так уж сложилась, что образ женщины все-таки вызывает ассоциацию с любовью и страстью, а не с героиней общественного и материнского труда. Поэтому не удивительно, что в Карельской филармонии 4 марта, накануне празднования женского дня, пройдет концерт, который так и называется - «Музыка страсти».(6+)

Невероятная музыка Астора Пьяццоллы, Гарсиа Абриля и Роберто Ди Марино прозвучит в исполнении Симфонического оркестра консерватории под управлением Алексея Кубышкина и двух солистов. Оба не только замечательные музыканты, но и те харизматичные личности, любовь к мастерству которых возникает сразу и навсегда: заслуженный артист России бандонеонист Михаил Тоцкий и лауреат международных конкурсов гитарист Ровшан Мамедкулиев.

Дирижер и мультиинструменталист Михаил Тоцкий поражает петрозаводчан новыми музыкальными проектами не зависимо от времени года. Но весной мы уже привыкли ждать от него не просто потепления, а полноценных 1200 градусов по Цельсию - температуру пламени. «Музыка пылающего сердца», Fleur de Paris, «Признание в любви», «Танго мира» - даже название этих концертов и программ обещают массу красивой музыки, пробуждающей целую гамму чувств: от невинно-жеманных до пламенно-страстных.

Михаил Тоцкий - человек, открывший жителям республики не только само танго, но и такие его неотъемлемые атрибуты, как музыку композитора Астора Пьяццоллы и музыкальный инструмент бандонеон.

Уроженец Баку Ровшан Мамедкулиев – гитарист с мировым именем, лауреат более чем 25 международных конкурсов и четвертый в истории российский победитель одного из самых престижных соревнований исполнителей на классической гитаре - Международного конкурса Guitar Foundation of America. В 2012 году Ровшан дал сольный концерт в Карнеги-Холле - легендарной сцене классической музыки на Манхеттене, где выступали Чайковский, Рахманинов, Мария Каллас, Паваротти, Карузо и Штраус.

Организаторы «Музыки страсти» говорят, что концерт будет про любовь - высокую, одухотворенную, настоящую любовь, которая является единственным смыслом жизни для всех людей.

Билеты можно приобрести в кассе (76-92-08) и на сайте филармонии.

Для молодежи от 14 до 22 лет действует Пушкинская карта.

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