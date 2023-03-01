Сбер улучшил ипотеку на жильё в залоге у других банков

Сбер улучшил условия ипотечной программы «Залоговые объекты других банков». Теперь клиенты могут купить по ней не только вторичное жильё, но и квартиры в новостройках, которые являются залогом по ипотеке в других банках. По программе можно взять в ипотеку жильё в многоквартирном доме (кроме таунхаусов) или апартаменты.

В апреле прошлого года мы запустили ипотеку на жильё, находящееся в залоге у другого банка. Эта программа оказалась востребованной, поэтому мы распространили её и на квартиры в новостройках. Так что теперь ещё больше российских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Процентная ставка по программе — от 11,2% годовых,

- сообщил управляющий директор, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

В рамках программы заключается договор уступки прав требований по договору долевого участия. Условия кредитования не распространяются на госпрограммы.

В Карелии драйвером кредитования остаётся ипотека. В 2022 году жилищный портфель составил 30 млрд рублей, это на 7% больше, чем в 2021 году. Сейчас мы видим, что жители региона продолжают активно оформлять ипотеку, спрос остаётся стабильным. Интересно и соотношении между объемами кредитования на первичное и вторичное жилье. Вторичное жилье опережает по темпам кредитования практически в два раза, она составила 5,2 млрд рублей. Первичное – 2,6 млрд рублей. С новыми условиями по ипотечной программе «Залоговые объекты других банков» интерес к ипотеке в Сбербанке только вырастет,

- рассказал Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

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