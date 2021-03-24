Находившаяся в розыске петрозаводчанка задержана в гипермаркете

Вечером 22 марта в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что одна из покупательниц набрала товаров на сумму, превышающую пять тысяч рублей, и попыталась пройти мимо кассы. Ее остановили охранники.

Стражи порядка при выяснении личности задержанной узнали, что она числится в розыске. 30-летняя женщина была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника