24 марта 2021, 11:07
Происшествия

Находившаяся в розыске петрозаводчанка задержана в гипермаркете

Женщина пыталась вынести из магазина товары на несколько тысяч рублей

Вечером 22 марта в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что одна из покупательниц набрала товаров на сумму, превышающую пять тысяч рублей, и попыталась пройти мимо кассы. Ее остановили охранники.

Стражи порядка при выяснении личности задержанной узнали, что она числится в розыске. 30-летняя женщина была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника

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Петрозаводск
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