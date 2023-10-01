Начиненную гвоздями колбасу раскидали живодеры в Кеми

Жительница в Кеми нашла на улицах густо усеянную острыми гвоздями колбасу. Она опубликовала фотографии в группе «Подслушано l Кемь»/ВКонтакте.

Смертоносное лакомство лежало между гаражами, женщина была шокирована.

- Просто нет слов!!! Сначала травили собак, а теперь еще лучше, колбаса с гвоздями!!!!!Чем на этот раз вам помешали собаки?.. Латушинские жители, по пальцам можно вас сосчитать и вычислить, кто постоянно проходит возле наших гаражей и гадит! Не забывайте, у вас тоже есть животные!!! Как бы ответочка не прилетела!

– написала она.

В комментариях к посту разгорелась жаркая дискуссия. Многие возмущаются действиями живодеров и негодуют. Некоторые пишут, что в Кеми очень много бездомных собак, которые держат людей в страхе. Одна из горожанок написала, что летом кто-то подбросил в тоже место отрубленную собачью лапу. // фото: Kat Smith/ pexels.com