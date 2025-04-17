Началась активная фаза размещения в Карелии армейского корпуса

Во время Международного арктического форума в Мурманске, состоявшегося в конце марта 2025 года, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вооруженные силы России в Арктике позволяют надежно защитить суверенитет и интересы Отечества в северных регионах.

Артур Парфенчиков в ходе выступления перед парламентариями Карелии рассказал о преимуществах расширения присутствия военнослужащих в регионе.

– Сегодня в соответствии с Указом Президента проводится активная фаза размещения армейского корпуса на территории Карелии. Выполняя решение Президента, Правительство республики оказывает всемерную помощь в размещении армейских формирований и решении социальных вопросов военнослужащих,

– сказал Глава республики.

Руководитель региона особо подчеркнул, что помимо вопроса безопасности увеличение количества военнослужащих станет точкой роста для различных сфер жизни общества.

– Размещение значительных армейских подразделений на территории республики, а точнее – их возвращение на основании поистине исторического решения Президента – это не только вклад в укрепление обороны нашей Родины, это серьезный вклад в экономику, инфраструктуру, социальную сферу региона. Многие военнослужащие не только хотят служить в Карелии, но и остаться здесь жить после завершения военной службы. А с ними приедут и члены их семей. Мы ожидаем значительный рост молодежи, детей. Это поистине важнейшее событие для Карелии, потому что мы получаем уникальный человеческий потенциал.

- отметил Артур Парфенчиков.

Фото: пресс-служба Правительства Карелии