Элиссан Шандалович прокомментировал отчет Главы Карелии

Сегодня на заседании карельского парламента Артур Парфенчиков, выступая перед депутатами и гостями, подвел итоги работы и обозначил стоящие перед регионом задачи. Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович прокомментировал отчет Главы республики о работе регионального правительства.

«Несмотря на все вызовы, Карелия не просто выстояла, а продолжает развиваться, двигаться вперед. Об этом очень четко говорят и цифры, которые прозвучали в докладе. Да, работы ещё много. Но главное — мы видим чёткий план, системный подход и, самое главное – все эти три года сохраняется высокий уровень патриотического настроя. Жители Карелии демонстрируют его не на словах, а на деле»,

- отметил Элиссан Шандалович.



Он подчеркнул, что сейчас – время единства и истинного патриотизма, когда жители республики объединились, чтобы поддержать участников специальной военной операции.

«Прежде всего — низкий поклон нашим защитникам. И огромная благодарность Артуру Олеговичу, Правительству республики и всем жителям Карелии, кто не остался в стороне и оказывает помощь нашим ребятам. Как она важна, сам знаю не понаслышке»,

- сказал Элиссан Шандалович.



По мнению парламентария, важно не только поддержат бойцов сегодня, но и обеспечить их достойное будущее завтра.

«Каждый, кто вернется с фронта, должен знать: его ждут. Ждут не только родные, но и вся Карелия. Наши герои должны получить необходимую помощь, а также — новые возможности для работы, для развития, для служения республике. Уверен, программа «Герои Карелии» станет надежным фундаментом для этого»,

- сказал Элиссан Шандалович.



По словам парламентария, сплоченность и единение жителей важны для того, чтобы Карелия и Россия становились лучше.

«Только вместе, только сообща наши деды и прадеды победили в Великой Отечественной войне. Сегодня, в Год Защитника и 80-летия Победы, равняясь на них, мы действуем одной командой, каждый на своем фронте работы. Только так Карелия будет крепнуть и развиваться»,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.



Обсуждение отчета Главы региона продолжается в здании Законодательного Собрания, где Артур Парфенчиков ответит на вопросы депутатов.

Фото: ЗС РК