Романов удержался в кресле депутата Петросовета

Петрозаводский городской суд не стал прекращать полномочия депутата городского совета Дмитрия Романова, как того требовал прокурор города.

Надзорный орган увидел в действиях Романова конфликт интересов и направил административный иск. Точно такой же суд рассматривает по второму депутату Андрею Ушакову. Суть претензий заключается в том, оба депутата в ноябре 2024 года поддержали решение горсовета о денежном содержании сити-менеджера. При этом Романов возглавляет муниципальное предприятие «Городской транспорт», а его работодателем является глава Петрозаводска, которая, по мнению прокурора, определяла уровень ежемесячной премии руководителю. Сам же Романов считал, что размер его премии не зависит от воли руководителя города.

В итоге городской суд не поддержал требования прокуратуры и не стал прекращать полномочия депутата Романова.