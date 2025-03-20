Депутат Романов: «Как мне дальше голосовать, я не знаю»

Текст, фото: Антонина Кябелева

20 марта в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение административного иска прокурора Петрозаводска, в котором он просит прекратить полномочия депутата Петросовета Дмитрия Романова. В его действиях прокуратура увидела конфликт интересов. Аналогичный административный иск подан и в отношении другого городского депутата Андрея Ушакова. Его рассмотрение запланировано на 24 марта.

Изначально заявление в прокуратуру подал другой депутат Игорь Лукашов. На днях стало известно, что он собирается оставить депутатское кресло. Лукашов прошел в депутаты по спискам от КПРФ, а Романов тоже по партийным спискам - но от партии «Единая Россия».

Судебное заседание привлекло внимание журналистов, так как не часто прокуратура пытается через суд лишить депутатов их полномочий, да еще за то, что они поддержали решение горсовета о денежном содержании Главы Петрозаводского городского округа.

Суть претензий к Дмитрию Романову и Петросовету, который, согласно иску, проявил незаконное бездействие, изложила старший помощник прокурора города Маргарита Иванова. Дмитрий Романов возглавляет муниципальное предприятие «Городской транспорт», то есть его работодателем является Глава Петрозаводска.

Маргарита Иванова считает, что таким образом он находится в «организационной, экономической зависимости от администрации в лице Главы».

В частности, это выражалось, по мнению прокурора, в том, что именно руководитель города в конечном счете определяла уровень ежемесячной премии руководителю ПМУП «Городской транспорт».

На сессии горсовета в ноябре 2024 года был рассмотрен вопрос, связанный с новой системой денежного содержания мэра Петрозаводска. Разобраться в нюансах начисления зарплаты руководителю карельской столицы не так просто. Так что советуем набраться терпения.

Раньше размер надбавки к должностному окладу Главы Петрозаводска устанавливался распоряжением городской администрации. Если в фонде оплаты труда Главы Петрозаводска образовывалась экономия, то разрешалось перераспределение денег между различными дополнительными выплатами, предусмотренными для руководителя города. Для того чтобы избежать конфликта интересов, так как руководство городской администрации тоже находится в зависимости от мэра города, было предложено решение о поощрении Главы Петрозаводска при возникновении экономии средств возложить на Петросовет.

Но при этом размер ежемесячной надбавки за особые условия труда для Главы Петрозаводска был увеличен с 233% до 263%, что, по мнению прокуратуры, является улучшенными условиями труда.

В принципе, и раньше руководителю города устанавливалась ежемесячная надбавка в 263%. Но это происходило в случае экономии фонда оплаты труда мэра Петрозаводска как следствие перераспределения между различными выплатами. На сессии горсовета в ноябре 2024 года ежемесячная надбавка в 263% превратилась в константу, то есть постоянную величину.

«Решение Петрозаводского городского совета, которое стало камнем преткновения для сегодняшнего спора, не увеличивает фактически денежное содержание Главы в пределах фонда оплаты»,

- отметила представитель городской администрации Елена Аникина.

Аникина объяснила, что сэкономили на размере премии и ежемесячной надбавке за работу со сведениями, содержащими гостайну, и эту «экономию» перенесли на надбавку за особые условия труда. Премии за квартал и год, продолжила Аникина, выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда. Теперь это решение принимается Петросоветом. Елена Аникина считает, что утвержденная в ноябре 2024 года система денежного содержания руководителя города ужесточает процедуру определения премии.

Но здесь есть небольшая хитрость, на которую обратила внимание Маргарита Иванова. Если бы ежемесячная надбавка за особые условия труда осталась на прежнем базовом уровне в 233%, то в фонде оплаты труда осталось бы больше средств на ежеквартальную и годовую премию для мэра, решение о выплате которых теперь возложено на депутатов. Фактически при ежемесячной надбавке в 263% руководитель столицы Карелии попадает в меньшую финансовую зависимость от решения депутатов, которые получили право определять размер премирования.

Откровенно говоря, я бы не назвала это серьезным улучшением материального положения руководителя города. Скорее это страховка заработка от решения депутатского корпуса, который теоретически может проголосовать и против выплаты премии, если увидит, что в карельской столице дела идут неважно. Но система оплаты труда Главы Петрозаводска – это только часть, хотя и существенная, этого судебного спора.

Дмитрий Романов считает, что размер его премии не зависит от воли руководителя города. В положении о его премировании четко прописано восемь показателей, за исполнение каждого из которых ему полагается премия в 5%. Максимально, если он выполнит все показатели, то сможет получить ежемесячную премию в 40%. Среди показателей - своевременная оплата налогов, зарплаты работникам муниципального предприятия, выход на линию общественного транспорта в пределах установленных объемов. Романов рассказал, что в декабре 2024 года принял согласованное с руководством города решение погасить часть задолженности перед энергетиками в ущерб налогам. За это ему сняли 5% премии. Он уверен, что действовал в интересах города, чтобы не остановить работу городских троллейбусов, и обратился в комиссию, определяющую размер его премии, за восстановлением урезанной премии. Но получил отказ.

Романов много говорил о партийной дисциплине. Так как он прошел в горсовет по спискам от ЕР, то входит в соответствующую партийную фракцию. В отличие от тех депутатов, кто прошел по одномандатным округам, голосовать он может только так, как решат на заседании фракции. В противном случае партия прекратит его депутатские полномочия. На фракции ЕР перед ноябрьской сессией было решено голосовать за предложенную систему денежного содержания Главы Петрозаводска, что он и сделал. По его словам, если бы до сессии прокурор предупредил его о наличие конфликта интересов, то он воздержался бы от голосования, заранее предупредив об этом однопартийцев, аргументировав свое решение указанием со стороны прокуратуры.

Прокурорское предостережение о наличии конфликта интересов Дмитрий Романов получил позднее и обратился за разъяснением в республиканское управление по противодействию коррупции. В управлении личной заинтересованности депутата не обнаружили. В декабре 2024 года на сессии Петросовета обсуждался вопрос о тарифах для ПМУП «Городской транспорт». По словам Романова, он заранее получил предостережение от прокурора о конфликте интересов при голосовании по этому вопросу и предупредил коллег по фракции, что воздержится от голосования.

В конце марта 2025 года депутатам предстоит оценить годовой отчет главы Петрозаводска. Дмитрий Романов не понимает, как ему теперь действовать, чтобы его не заподозрили в личной заинтересованности:

«Как мне дальше голосовать, я не знаю».

В республиканском управлении по противодействию коррупции, рассказал депутат, теперь тоже не знают, что ответить, предпочитая дождаться решения суда.

Судья Анна Нуриева удовлетворила ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц карельское управление по противодействию коррупции и отделение партии "Единая Россия". Следующее судебное заседание запланировано на 17 апреля.

Прошедшее судебное разбирательство неожиданно высветило, какие почти анекдотические зигзаги судьбы подстерегают сегодня муниципальных депутатов, вынужденных гадать, если ли у них личный интерес при голосовании за тот или иной вопрос. О том, что система оплаты труда высокопоставленных чиновников выстроена так, что обычному налогоплательщику никогда не разобраться, во что ему обходится содержание власти, мы знали и раньше.