На Югорский марафон зарегистрировалось рекордное количество участников

4200 лыжников заявились на участие в IX Югорском лыжном марафоне, генеральным партнером которого выступает банк «Открытие». Рекордным станет и призовой фонд – он составит 2 млн рублей, что на 200 тысяч больше, чем в 2021 году. В этом году марафон выходит на новый уровень: помимо дополнительного дня соревнований – 8 апреля пройдёт гонка на 50 км классическим стилем – марафон будет транслироваться по федеральным спортивным каналам. Об этом 7 апреля на пресс-конференции в Ханты-Мансийске сообщили организаторы соревнования.

Как рассказал глава Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин, за 2 дня до старта гонки выбраны все свободные слоты для участников марафона. Впервые количество участников превысило отметку 4000 человек. Тем не менее, все, кто еще не зарегистрировался, смогут выйти на старт и принять участие в гонке. Стимулом для участников может стать также увеличенный призовой фонд марафона. Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов сообщил, что в этом году призовой фонд будет увеличен до 2 млн рублей. «По сравнению с прошлым годом призовой фонд увеличен на 200 тыс. рублей. За первое место в первый день мы будем вручать сертификаты на 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч и 50 тысяч за третье. Мужчинам и женщинам - отдельно. Во второй день: первое место – 400 тысяч рублей, второе – 200 тысяч, третье – 100 тысяч», - уточнил Виталий Мосунов.

Основная интрига марафона, по мнению первого победителя Югорского лыжного марафона, олимпийского чемпиона Александра Легкова, заключается в извечном противостоянии лыжников и биатлонистов. Среди лыжников в забеге на 50 км свободным стилем уже подтвердили участие олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Евгений Дементьев, Наталья Непряева. Биатлонистов будут представлять трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр-2022, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов, чемпион мира по биатлону Антон Бабиков и другие известные спортсмены.

Зрелищности и популярности марафону добавит тот факт, что соревнования на дистанции 50 км свободным стилем будут транслироваться в прямом эфире федеральных спортивных телеканалов Матч ТВ и Матч! Планета. Репортаж с места событий для зрителей Матч ТВ проведёт Всеволод Соловьев. Начало прямой трансляции гонки в 08:35 по московскому времени. Повтор можно будет посмотреть в 22:20 в вечернем эфире телеканала Матч! Страна.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия - правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Юграмегаспорт» и федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк «Открытие».

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.