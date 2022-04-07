Как улучшить жилищные условия в неспокойной экономической ситуации?

В текущей экономической ситуации не каждая семья готова продать имеющуюся квартиру для покупки новой. Брать ипотеку сейчас тоже не все готовы – хочется подождать еще несколько месяцев, чтоб всё улеглось и устаканилось. Тем временем потребность в расширении квартиры никуда не исчезает, а цена за квадратный метр в новостройках продолжает повышаться

Решение есть даже в такой ситуации!

Для покупателей квартир в жилом комплексе «САМПО» в Петрозаводске действует предложение рассрочки оплаты.

Клиент может выбрать квартиру и оформить договор с оплатой в рассрочку. Первоначальный взнос – от 10% стоимости квартиры, ежемесячный платёж – любая сумма от 35 000 руб. Платежи вносятся до 25 ноября 2022 г., после чего, в течение месяца нужно погасить остаток средств за квартиру. Рассрочку предоставляет застройщик- ООО «Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ»

То есть проживая в своей квартире до 25 ноября 2022, клиент потом спокойно продаёте её – ведь новая квартира будет уже в высокой степени готовности, и будет уверенность, что дом будет достроен.

Льготные ставки по ипотечной программе с господдержкой для семей, в которых после января 2018 года родился ребенок, ожидается, что будут продлены до конца 2022года.

При минимальном ежемесячном платеже, установленном застройщиком, к концу года на счете эскроу накопится сумма, которую возможно использовать как первоначальный взнос при оформлении ипотеки в любом из банков.

Застройщик «Стройинвест КСМ» планирует сдачу домов уже в I квартале 2023 г. Компания твердо стоит на ногах после прошедших неспокойных лет, приобретя ценный опыт строительства в период кризиса. Это всегда большая работа внутри предприятия, перестройка всех бизнес-процессов и подходов, но компания неизменно завершает свои проекты в срок.

«САМПО» - концептуально новый, тщательно продуманный жилой комплекс. Жилой комплекс совместит множество мест для прогулок на свежем воздухе, рядом настоящий лес. Уже работает новая школа, спроектирован детский сад и торговый центр, а внутри домов будут безопасные закрытые дворы с детскими и спортивными площадками.

Отдел продаж: 8 (8142) 332-700 https://kcm-kvartira.ru/

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