На водоемах России за сутки погибли 29 человек

В России 17 июля утонули 29 человек. Такую статистику приводит МЧС. Среди погибших есть дети.

Так, в Якутии утонули 14-летний и 15-летний мальчики. Очевидцы нашли их вещи на берегу реки. Тела детей достали с трехметровой глубины, они купались в месте, в котором купание запрещено.

В Удмуртии на пруду купались двое друзей, им 14 и 16 лет. Юноши решили наперегонки сплавать до другого берега. Вернулся только один.

В Татарстане на озере утонула 19-летняя девушка. Не умея плавать, она пошла купаться с детским надувным кругом. В воде он выскользнул из рук, и девушка захлебнулась. Очевидец вытащил ее тело на берег.

А в Астраханской области 49-летний мужчина увидел, как трое детей тонут в реке. Он бросился им на помощь, вытолкал ребят из воды, но сам не выбрался. Тело погибшего достали водолазы.

В МЧС призвали россиян соблюдать правила безопасности на водоемах, чтобы не пополнить печальную статистику. // Фото «Петрозаводск говорит»