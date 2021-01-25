На трассах Карелии и Мурманской области стали меньше биться автомобили

В ФКУ Упрдор «Кола» рассказала о результатах двухлетней программы по снижению аварийности на дорогах. По сообщению ведомства, по итогам 2020 года количество пострадавших и погибших сократилось на 24% и 17% соответственно.

В прошлом году на 65 потенциально опасных участках трасс Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» установили более 1100 знаков «Направление поворота». На 42 участках продлили зону запрещения обгона, с противоположной стороны дороги дополнительно установили знаки «Обгон запрещен».

14 пешеходных переходов оборудовали светофорами. Светофорные объекты с кнопкой вызова установили на 263-м км дороги А-121 в Сортавале и на трассе «Кола» на 1385-м и 1387-м км в городе Кола Мурманской области. На 10 автобусных остановках в Карелии и двух в Заполярье устроили освещение и две в Заполярье.

Работы по повышению уровня безопасности дорожного движения выполнялись на подъезде к аэропорту Мурманска. Было установлено семь комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Работа по снижению аварийности продолжится в этом году. (фото hibiny.com)