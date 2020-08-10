На судостроительном заводе спущена на воду шаланда «Морская»

Церемония спуска на воду – всегда торжество, праздник на любой верфи, важнейший этап в жизни корабля и предприятия.

И конечно, для судна выбирается «крестная мать», чтобы разбить о борт бутылку шампанского и дать ему имя.

Крестную для «Морской» долго не искали: на самом предприятии есть замечательные труженицы. Ритуал наречения провела инженер планово-диспетчерского отдела Онежского судостроительно-судоремонтного завода Наталья Угарова. Кстати, ее супруг трудится на том же предприятии.

И вот дана команда и судно очень медленно и осторожно на сотнях тросов поползло в родную онежскую воду. А вот рабочими водами будут для него просторы Черного моря.

Хотелось пожелать самоходной шаланде «Морская» и ее будущему экипажу успехов в службе и, как говорят, семь футов под килем,

- напутствовал судно депутат Петросовета Александр Ханцевич

Длина шаланды составляет 56 метров, ширина – 11. Небольшие работы после спуска еще предстоят, а по окончании судно отправится на место своей постоянной работы – в порт Новороссийск.