На севере Карелии мужчина устроил пьяный дебош и напал на полицейского

В Кеми завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, ночью 27 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что пьяный мужчина выбил дверь одной из квартир и скандалит. Прибывшие на место происшествия стражи порядка потребовали от дебошира пройти с ними, но тот отказался и ударил одного из полицейских ногой в живот.

В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото Следственного комитета