На реабилитацию больных Карелии выделили 127 миллионов рублей

На реализацию программы по реабилитации пациентов Карелия в текущем году получила 127 миллионов рублей из федерального бюджета. Это больше, чем большинство других регионов России, отметил министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Программа рассчитана до 2030 года, предварительно в нее вошли Пряжинская ЦРБ и Городская детская больница в Петрозаводске. Их полностью переоснастят.

Напомним, в Городской детской больнице занимаются реабилитацией пациентов с опорно-двигательными проблемами, недугами нервной системы, некоторыми соматическими заболеваниями, реабилитацией недоношенных детей с низкой массой тела.

В Центр медицинской реабилитации детей поставили медоборудование для микрополяризации мозга. С мая методику начнут внедрять, невролог уже прошел обучение.

В течение этого года закупят сухую иммерсию, велотренажеры, роботизированное оборудование для механотерапии, беговые дорожки. Обновят физиотерапевтическое оборудование, приборы в кабинете охраны зрения и т.п.

Недавно в состав больницы вошел Специализированный дом ребенка. Там откроют дневной стационар для реабилитации детей раннего возраста.

В следующем году начнут делать ремонт Центра реабилитации, улучшат доступную среду для детей-инвалидов.

В Пряжинской ЦРБ работает реабилитационное отделение для взрослых. Его тоже полностью переоснастят. Купят тренажеры, в том числе роботизированные, виртуальные, с биологически обратной связью, для разработки суставов, вертикализации пациентов. Полностью заменят физиотерапевтическое оборудование. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте