05 мая 2022, 08:54
Водоочистную станцию собираются строить в Сегеже в 2023 году
Строительством комплекса сооружений для очистки воды займется компания, ранее построившая аналогичный объект в Сортавале
Водоочистную станцию собрались строить в Сегеже. О заключении контракта на проектирование и строительство объекта сообщил министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов. Возводить комплекс сооружений для очистки воды будет компания «Промэнерго». По словам министра, подрядчик ранее положительно себя зарекомендовал при строительстве водоочистной станции в Сортавале.
К 1 кварталу 2023 года должен быть подготовлен проект и получено положительное заключение экспертизы.
Стройка должна начаться во втором квартале 2023 года. (фото pixabay.com, Waldrebell)