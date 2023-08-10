10 августа 2023, 09:40
На пяти улицах Петрозаводска отключат электричество
По информации, поступившей в ЕДДС, в столице Карелии планируется проведение отключения электричества
С 10 августа будет отключено электричество в жилых домах, расположенных по улицам Федоровской, Логмозерской, Симеоновской и Рабочей, а также в Коротком переулке.
С 9 утра произойдет отключение электроэнергии, а подача будет восстановлена приблизительно к 12:00 часам.
Известно, что отключение электричества вызвано необходимостью проведения плановых работ на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».