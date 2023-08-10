На пяти улицах Петрозаводска отключат электричество

С 10 августа будет отключено электричество в жилых домах, расположенных по улицам Федоровской, Логмозерской, Симеоновской и Рабочей, а также в Коротком переулке.

С 9 утра произойдет отключение электроэнергии, а подача будет восстановлена приблизительно к 12:00 часам.

Известно, что отключение электричества вызвано необходимостью проведения плановых работ на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».