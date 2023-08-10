На пыльном заводе, на который поступали жалобы, обнаружили нарушения

На щебеночном заводе в Медвежьегорском районе, на который поступали жалобы от местных жителей, обнаружили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Предприятие ООО «Еврогранит» проверили на предмет соблюдения требований при обращении с отходами производства. Оказалось, что отсев складывали под открытым небом, при этом на промплощадке не было в достаточном количестве средств пылеподавления. Горы отсева не были защищены от ветра и осадков. Пыль разносилась по округе и вредила здоровью как работников предприятия, так и местных жителей. Жители Медвежьегорска жаловались на облака пыли, окутавшие городские улицы, снимали видео.

Районная прокуратура внесла гендиректору завода представление. Его рассмотрели, виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. На территории предприятия для отсева оборудовали закрытую площадку. Теперь отходы производства размещают там. // фото: freepik.com/ lachetas