Один из светофоров Петрозаводска не будет работать две недели

С четверга, 10 августа, светофор на пересечении улиц Ватутина и Пархоменко будет переведен в режим желтого мигания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В таком режиме светофорный объект будет работать две недели. Изменения связаны со строительством больницы и поликлиники на Древлянке. На улице Ватутина подрядчик будет монтировать тепловую камеру для нового объекта.

Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться положениями ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»