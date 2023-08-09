В "Ласточках" Петербург – Петрозаводск теперь подают горячие обеды

В списке блюд, предлагаемых для пассажиров эконом-класса, имеется бифштекс с картофелем, стручковой фасолью и соусом на основе горчицы, а также шницель из куриного филе с макаронами пенне.

В качестве десерта можно выбрать сырники со сгущенным молоком. Дополнительно можно заказать сэндвичи и напитки.

В меню для пассажиров бизнес-класса можно найти блюда, такие как треска в соусе из сливок и творога, подается с рисом басмати. Также предлагаются овощные крокеты с брокколи и куриная грудка с шпинатом, запеченная картошка и овощное соте.

Кроме того, в меню имеются разнообразные десерты, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В разработке меню для пассажиров поездов дальнего следования принимал участие престижный бренд-шеф, который ранее занимался организацией питания на Чемпионате мира по футболу 2018 в Москве.