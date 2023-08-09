Карелия получит 60,3 млн рублей на поддержку промышленных предприятий

60,3 млн рублей будет выделено Республике Карелия из федерального бюджета. Решение об этом было принято по итогам заседания межведомственной комиссии при Министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом Министерство экономического развития и промышленности рассказало в соцсетях.

Средства будут направлены региональному Фонду развития промышленности на оказание финансовой поддержки предприятий промышленной отрасли в форме льготных займов.

В текущем году по линии фонда промышленными предприятиями получены льготные займы на общую сумму 41,5 млн рублей. Дополнительно фондом ведется работа по предоставлению до конца текущего года займов на сумму порядка 200 млн рублей, из которых 87 млн рублей – федеральные средства,

– отметил заместитель министра экономического развития РК Денис Гурков.

Отметим, что займы Фонда развития промышленности Республики Карелия являются эффективным инструментом поддержки промышленности, позволяющим предприятиям реализовывать проекты по модернизации производств за счет заемных средств, полученных на льготных условиях, в размере от 5 до 100 млн рублей со ставками от 1 до 5% годовых.

Ознакомиться со всеми целевыми программами Фонда можно на сайте.

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