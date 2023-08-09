Еще один двор отремонтировали в Петрозаводске

Новый асфальт, фонари, скамейки и урны – все это должно быть в каждом дворе современных городов. В Петрозаводске подобная инфраструктура появляется разве что у участников комфортной городской среды. Сегодня в мэрии рассказали про еще один преобразованный городской дворик.

Ремонт завершили на Ведлозерской улице, 9. Работы по благоустройству находятся в финальной стадии на Ленина, 28; Дзержинского, 39; Антикайнена, 5. Здесь, как отчитываются чиновники, уложили новый асфальт.

Всего в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» и деньги региональной субсидии планируют обновить 50 дворов. Сейчас работы ведутся на 16 придомовых территориях. Работы уже приняли по 24 территориям. Весь ремонт оценили в 128 млн рублей. Дворы должны успеть обновить до начала осени.