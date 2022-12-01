На подъезде к Беломорску и поселку Летнереченский стало светлее

В руководстве трассы «Кола» рассказали об изменениях, которые должны повысить безопасность на магистрали на севере Карелии.

Вблизи подъезда к Беломорску и дороги, ведущей от трассы «Кола» к поселку Летнереченский, ввели в эксплуатацию светодиодные системы наружного освещения.

Кроме того вблизи подъезда к Беломорск обустроили переходно-скоростные полосы. Теперь водители могут заранее перестроиться и плавно затормозить перед поворотом на примыкающую дорогу, маневр не создает помех для других участников движения. Также наличие переходно-скоростных полос упростило выезд со второстепенной дороги на главную. На обновленном участке трассы нанесли разметку.

«Теперь переходно-скоростные полосы на трассе «Кола» в Карелии обустроены около всех примыканий автодорог, ведущих к районным центрам»,

- сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

По статистике, основными причинами ДТП на федеральной дорожной сети Карелии и Мурманской области остаются превышение скорости, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения транспортных средств на дороге. // фото ФКУ Упрдор «Кола»