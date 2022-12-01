Новые троллейбусы из Белоруссии выйдут на линию в Петрозаводске

Троллейбусный парк столицы Карелии пополнился новыми машинами. С понедельника, 5 декабря, по улицам города начнут курсировать пять новых троллейбусов белорусского производства, сообщил сегодня сити-менеджер Владимир Любарский.

Новые машины прошли техосмотр, получили страховку, водители завершают их обкатку. Троллейбусы будут работать на всех маршрутах, кроме №7-а.

Напомним, в Петрозаводске с лета курсируют 16 вологодских троллейбусов.

«21 троллейбус за 2022 год – хороший результат!»

- прокомментировал Любарский.

В 2024 году город собирается приобрести на условиях льготного лизинга еще 27 троллейбусов. Заявку городских властей Минтранс РФ одобрил.

Петрозаводску не хватает водителей троллейбусов. МУП «Городской транспорт» приглашает горожан на обучение. // фото со страницы главы города «ВКонтакте»