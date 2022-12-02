02 декабря 2022, 10:19
Общество

На планерке в мэрии Петрозаводска обсудят подготовку к Новому году

Петрозаводчанам расскажут, какие мероприятия их ждут в праздники

Темой предстоящей традиционной планерки в мэрии Петрозаводска станет подготовка к празднованию Нового года. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Горожанам расскажут, какие новогодние и рождественские мероприятия ожидаются на этот раз в карельской столице.

Городская планерка традиционно начнется в 10 утра в понедельник. Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
Петрозаводск
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владимир любарский
новости петрозаводска