На Онежской набережной благоустроят дорожки к арт-объектам

К юбилею Карелии в Петрозаводске ремонтируют Онежскую набережную. Подрядчик мостит площадки галереи современного искусства, где представлены скульптуры-подарки от городов-побратимов и новые арт-объекты.

Продолжается реставрация облицовки ротонды. Подрядчик ремонтирует площадку в створе проспекта Ленина, укладывает плитку из натурального камня, рассказали в мэрии. В створе улицы Титова демонтировали подпорную стену. В ближайшее время здесь заново зальют бетонную конструкцию.





В этом году планируется восстановить декоративный участок верхней части набережной от эспланады до пешеходного тротуара. Также подрядчик заменит покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний, частично устранит провалы.

Фото: пресс-служба администрации города