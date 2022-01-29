На не чищенной месяцами улице Старой Кукковки застряла пожарная машина

Жители Ладвинского переулка на Старой Кукковке живут практически на осадном положении. Именно эту улицу почему-то не очищают от снега. Проехать не могут не только легковые машины, 29 января здесь застряла пожарная, сообщила наша читательница.

Она поделилась кадрами происшествия, на которых видно, что суперпроходимая спецтехника оказалась бессильна перед снежной стихией. В итоге пожарный экипаж вынужден был выкапывать многотонный грузовик лопатами.

Потом на помощь приехал еще один «Урал», первую машину вытянули на буксире.

Дорога после этого стала и вовсе непроходимой, жители понимают, что на легковых автомобилях проехать теперь никто не сможет. Впрочем, множество проблем было и прежде.

На улицу отказываются ездить такси, доставка тоже не может проехать по Ладвинскому переулку. Недавно на въезде застрял грузовик, нашей читательнице пришлось забирать заказ и везти его до дома на санках.

Последний раз Ладвинский переулок чистили в ноябре, уверяют жители. Потом в начале декабря один раз проехал трактор, но после этого было еще много снегопадов.

Жители с начала января ежедневно звонят в ЕДДС, говорят, что у них даже мусор не вывозят из-за снега и невозможности проехать.

На этой неделе Старую Кукковку все же почистили. Но именно Ладвинский переулок почему-то обошли. Наша читательница обращалась лично к мэру. Но Владимир Любарский ограничился формальной отпиской.

- Информация принята к сведению и учтена в производственном процессе, - сказано в загадочном ответе.

Потом, правда, он написал, что улицу очистили. Но жильцы уверяют, что это не так, мэра ввели в заблуждение.