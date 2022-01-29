В погоне за бонусами банка жительница Лоухи лишилась собственных денег

Жительница поселка Лоухи слишком поздно поняла, что столкнулась с мошенниками. Она потеряла 9 500 рублей, а могла бы расстаться и с большей суммой, сообщили в МВД Карелии.

В популярной социальной сети 42-летняя женщина наткнулась на рассказ незнакомца. Он якобы делился опытом, как можно получить бонусы банка и затем конвертировать их в рубли.

Для этого нужно было пройти по ссылке и предпринять определенные действия. Жительница Лоух перешла на указанный сайт и начала процедуру регистрации.

Кроме прочего необходимо было указать данные своей банковской карты, а потом поступивший в SMS пароль. Она так и сделала и сразу получила сообщение о переводе средств.

Женщина поняла, что попалась на уловку мошенников, и заблокировала карту, однако мошенники успели перевести с ее счета более 9 500 рублей. Жертва аферистов обратилась в полицию. // Фото: DigitalMarketingAgency/Pixabay.com