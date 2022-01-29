Момент наезда на ребенка в Сегеже попал на видео

Водитель легковушки в Сегеже сбил переходившего проезжую часть по «зебре» пешехода. Это случилось 27 января, а 28-го запись происшествия опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Момент аварии попал на запись камеры наблюдения «Ситилинка». Судя по ней, все случилось в 08:10.

В кадре видно, что автомобиль не притормозил и врезался в переходившего дорогу человека. Тот от сильного удара буквально подлетел вверх и потом упал. Вокруг тут же скопились люди, остановились машины.

На видео невозможно понять, кого именно сбили. Но в группе «Сегежа online…» ВКонтакте пишут, что это был ребенок. Водитель его не пропустил, хотя должен был это сделать. // Фото, видео: источник