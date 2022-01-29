Подозреваемого в совершении преступления мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Сергея Сергеевича Волкова. Неравнодушных граждан просят помочь, сообщили в МВД Карелии.

Мужчину 1978 года рождения подозревают в совершении преступления. какого именно, в полиции не уточнили.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 921 455 28 85, 8 921 227 28 69, 8 911 422 56 57. Конфиденциальность гарантируется.