29 января 2022, 10:43
Подозреваемого в совершении преступления мужчину ищут в Петрозаводске
Полиция просит помочь в розыске Сергея Волкова
Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Сергея Сергеевича Волкова. Неравнодушных граждан просят помочь, сообщили в МВД Карелии.
Мужчину 1978 года рождения подозревают в совершении преступления. какого именно, в полиции не уточнили.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 921 455 28 85, 8 921 227 28 69, 8 911 422 56 57. Конфиденциальность гарантируется.