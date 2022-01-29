Утром два грузовика столкнулись на «Коле», есть пострадавший

В пятницу, 28 января, два тяжелых грузовика не смогли разъехаться на просторной автодороге «Кола». Они врезались друг в друга на 859-м километре трассы. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла в 09:42 на территории Кемского района. За рулем Isuzu находился 36-летний житель Ленинградской области, он не справился с управлением.

Грузовик занесло, он врезался в идущий навстречу грузовой IVECO Stralis. В результате ДТП 38-летний водитель IVECO, житель Петербурга, получил травмы. Мужчину госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, все ее обстоятельства устанавливаются. // Фото: источник