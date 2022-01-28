Снегоуборочная техника уничтожила кусты и газон на Древлянке
К общеизвестным в России проблемам в Петрозаводске добавилась еще одна: снег не убирают – плохо, а когда убирают – становится еще хуже. Наглядный пример тому – фотография читательницы «Петрозаводск говорит».
На улице Оборонная снегоуборочная техника уничтожила газон и высаженные осенью зеленые насаждения. Трактор выскреб снег местами буквально до земли.
«Осенью сдали новую дорогу, облагородили ее газончиками, высадили кустики... Обязательно все было так...?»
- написала Софья.
В администрации столицы Карелии пообещали, что подрядчик непременно возместит причиненный урон.
«За нарушенное благоустройство подрядчик обязуется возместить восстановительную стоимость. В связи с погодными условиями, работы возможно провести только в весенне-летний период», - прокомментировали в мэрии.
Не так давно «Петрозаводск говорит» рассказывал об уничтоженной уборщиками снега велопарковке и благоустроенном газоне на проспекте Ленина. (фото читательницы)