Снегоуборочная техника уничтожила кусты и газон на Древлянке

К общеизвестным в России проблемам в Петрозаводске добавилась еще одна: снег не убирают – плохо, а когда убирают – становится еще хуже. Наглядный пример тому – фотография читательницы «Петрозаводск говорит».

На улице Оборонная снегоуборочная техника уничтожила газон и высаженные осенью зеленые насаждения. Трактор выскреб снег местами буквально до земли.

«Осенью сдали новую дорогу, облагородили ее газончиками, высадили кустики... Обязательно все было так...?»

- написала Софья.

В администрации столицы Карелии пообещали, что подрядчик непременно возместит причиненный урон.

«За нарушенное благоустройство подрядчик обязуется возместить восстановительную стоимость. В связи с погодными условиями, работы возможно провести только в весенне-летний период», - прокомментировали в мэрии.

Не так давно «Петрозаводск говорит» рассказывал об уничтоженной уборщиками снега велопарковке и благоустроенном газоне на проспекте Ленина. (фото читательницы)