Момент столкновения в центре Петрозаводска попал на видео

Два легковых автомобиля жестко столкнулись в центре Петрозаводска. Все случилось вечером в пятницу на перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена, сообщает dtpptz.ru.

Один из участников двигался по проспекту вниз в сторону озера, а другой пытался повернуть налево. От удара одну машину развернуло, другую отбросило на тротуар.

Момент аварии запечатлела камеры уличного наблюдения CityLink и «Сампо.ру», а также видеорегистратор очевидца.