28 января 2022, 20:55
Момент столкновения в центре Петрозаводска попал на видео
Авария произошла, когда один из участников двигался по Ленина вниз, а другой хотел повернуть на Герцена
Два легковых автомобиля жестко столкнулись в центре Петрозаводска. Все случилось вечером в пятницу на перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена, сообщает dtpptz.ru.
Один из участников двигался по проспекту вниз в сторону озера, а другой пытался повернуть налево. От удара одну машину развернуло, другую отбросило на тротуар.
Момент аварии запечатлела камеры уличного наблюдения CityLink и «Сампо.ру», а также видеорегистратор очевидца.