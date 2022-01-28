Две фуры столкнулись на федеральной трассе в Карелии

Сегодня утром на севере Карелии столкнулись две фуры.

Одна из них врезалась в ограждение, а вторая оказалась в сугробе. Кабина одной из фур после аварии сильно деформировалась. У второго большегруза после аварии рассыпались коробки.

Авария произошла на 859 километре трассы «Кола» 28 января. Кемские спасатели получили сигнал о дорожном происшествии в 09:53. В паблике пожарной части опубликована видеоподборка фотографий с места ДТП.

Пожарным пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный, чтобы извлечь из кабины пострадавшего мужчину. Его передали сотрудникам «скорой». (фото скриншоты)