На Кукковке бдительный горожанин помешал преступнику угнать автомобиль

Бдительный житель Петрозаводска помог предотвратить угон автомобиля своего соседа. Он позвонил в полицию ранним утром и рассказал, что неизвестный мужчина камнем разбил окно в машине и пытается ее угнать, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские приехали на место происшествия и задержали 20-летнего подозреваемого - жителя Сегежи. Он рассказал, что недавно освободился из колонии и приехал в Петрозаводск в поисках лучшей жизни. Гуляя по городу, он заметил автомобиль и решил покататься. Проникнув внутрь, мужчина обнаружил ключи от автомобиля, но завести его так и не смог, поскольку был сильно пьян. Спасаясь от звуков сработавшей сигнализации, парень встал у соседнего подъезда. Там его и взяли правоохранители.

По факту попытки угона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото don24.ru