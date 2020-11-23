Сотрудники Росгвардии все выходные ловили магазинных воров

21 ноября в Кемском и Сегежском районах сотрудники вневедомственной охраны задержали четверых правонарушителей, которые попались на хищении товаров в сетевых магазинах, сообщает управление Росгвардии по РК.

Среди задержанных – граждане в возрасте 44, 55 и 60 лет, а также несовершеннолетний – их передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Днем этого же дня тревожная кнопка сработала в сетевом магазине на улице Портовое шоссе в Беломорске. Мужчина пытался похитить товар, но не успел завершить начатое и сбежал.

А вечером в воскресенье группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны в Беломорске выехала в магазин на улице Ленинской – после просмотра записей с камер видеонаблюдения было выявлено, что неизвестный гражданин украл товар на сумму около тысячи рублей. Информация о произошедшем передана в правоохранительные органы.

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия