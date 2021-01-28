На конкурс «Зимние сказки Гипербореи» заявилось более 600 участников

Конкурс «Зимние сказки Гипербореи» в самом разгаре. Заявки от участников принимают до 2 февраля. Однако уже в альбоме проекта насчитывается более шестисот фотографий снежных фигур, сообщили в администрации Петрозаводска.

В конкурсе активно участвуют образовательные учреждения, коллективы организаций и семейные команды. Участвовать могут все желающие. Все, что требуется, - создать скульптуру из природного материала, сделать снимок и разместить фотографию в альбоме на странице организаторов. Также в композиции обязательно должна присутствовать надпись - «Гиперборея-2021».



Оценивать будут оформление, сложность, оригинальность и тематическое соответствие. Авторов лучших работ наградят 8 февраля. (фото vk.com)