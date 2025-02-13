На главном предприятии Петрозаводска жизнь практически замерла

Делегация правительства Карелии во главе с Сергеем Катанандовым, который в те годы был Главой РК, ровно 20 лет назад посетила Онежский тракторный завод. Предприятие не первый год находилось в сложной экономической ситуации. Убытки, долги, снижение спроса на продукцию – преодолевать эти проблемы решили сообща, создав для этого при правительстве рабочую группу.

В декабре 2004 года цеха ОТЗ остановили свою работу. Это произошло из-за отсутствия заказов. Убытки в том году достигли 80 миллионов рублей. Помимо этого, сохранилась значительная задолженность по зарплате, по банковским кредитам, платежам в местный бюджет. Как уберечь предприятие от банкротства, скорректировать его работу в будущем, чтобы вывести его из кризиса, решали совместно и собственники ОТЗ, и представители правительства Карелии.

«Очевидно, что каких-то радикальных решений мы пока не слышим. То есть говорим о том, что с хлеба на квас еще будем перебиваться в 2005 году. Наверное, согласиться с этим можно, жизнь сложная не только на ОТЗ, и удивляться этому не надо. Но принципиально с судьбой предприятия все равно надо определяться», - сказал Сергей Катанандов.

У собственника был свой взгляд на вещи. В совете директоров считали, что без новой политики в области лесного хозяйства и помощи правительства было не изменить ситуацию на предприятии.

«Главный сегмент, над которым мы работаем, где есть сегодня платежеспособный спрос, это лесозаготовки. Он стремительно сокращается. Ни один из крупных руководителей лесозаготовительных предприятий не высказал намерений по хотя бы сохранению парка техники», - рассказал Виталий Кириллов, генеральный директор ОТЗ. Потому что крупные лесозаготовители предпочитали переходить на импортную колесную технику. Иностранные партнеры продавали ее в рассрочку, требуя всего 10-15% предоплаты. Мелкие лесхозы вообще не имели никакой возможности обновить парк. То есть ОТЗ должен был или перейти на изготовление тракторов на импортных комплектующих, и тогда на них будет спрос (зато вырастет цена), или иметь выгодные условия, чтобы сбывать ту технику, которую мог производить в те годы. На совещании решили создать межведомственную рабочую группу, которая бы выработала меры по выводу завода из кризиса. В группу вошли представители министерств и руководства ОТЗ.

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До 1 января 2005 года у ветеранов труда и граждан, пострадавших от политических репрессий, была льгота на проезд по железной дороге. После вступления в силу закона о монетизации она была отменена. Но стало известно, что правительство нашей республики договорилось с руководством Октябрьской железной дороги, чтобы у этих категорий льготников было как можно меньше неудобств, связанных с проведением социальной реформы.

В Карелии тогда проживало 125 тысяч человек, которые ездили на поездах пригородного сообщения за полцены. В январе им уже пришлось покупать билеты за полную стоимость. Нельзя сказать, что пенсионеры перестали от этого ездить на поездах. Статистика даже утверждала, что пассажиров стало больше. Впрочем, эта цифра возникла только из-за неучтенных ранее льготников.

«Нельзя сравнивать ее с прошлым годом, потому что тогда мы многих льготников не учитывали, потому что они непосредственно шли прямо в вагон», - объяснил Сергей Липаев, начальник петрозаводского вокзала.

Правительство республики вело переговоры с руководством ОЖД, чтобы компенсировать этим людям льготу. И вот – необходимое соглашение было подписано. Оставалось подождать пять дней. До 15 мая ветеранам труда и репрессированным полагались билеты с 50% скидкой.

«Мы одни из первых идем, - не скрывал удовлетворение премьер-министр правительства РК Павел Чернов. – Вчера Сергей Леонидович Катанандов был у Ильи Иосифовича Клебанова (в те годы был Полномочным представителем президента Российской Федерации в СЗФО – прим.ред.). Мы одни из лидеров в этом вопросе. Хотя регион Северо-запада сейчас тоже этим вопросом сейчас занимается».

После 15 мая этот договор обещали пролонгировать. А все затраты на перевозку этой категории граждан взяло на себя правительство Карелии. И обещало, что денег хватит. «Мы в принципе компенсировали каждый год частично эти убытки. И на этот год мы предусматривали часть денег», - отметил Чернов. На эти цели необходимо было найти около 6 миллионов рублей. Самый дорогой билет на пригород тогда стоил 54 рубля – поезд до Медгоры.

Детский сад №121 второй год работал по программе «Здоровое питание». Диетологи регулярно проводили занятия с детьми, родителями и воспитателями. Одними беседами не ограничивались, на беседах часто проводили и дегустации.

В этом детском саду дети пели про «Пейте дети молоко, будете здоровы» и верили – молоко полезно, и пить его нужно каждый день. Тогда зубы будут крепкие и белые, а настроение всегда хорошее. Комбинат «Славмо» помогал детскому саду, снабжал молокопродуктами. Каждый день употреблять такие продукты – это лучше, чем пить комплексные витамины, уверяла диетолог Людмила Берштейн: «Молоко «Умница» содержит такой йод, который расщепляется внутри организма. Он не боится кипячения. То есть можно с этим молоком варить кашу».

На занятиях можно было попробовать продукцию и убедиться в ее полезности. Например, был такой кефир «Силач», в котором содержался весь комплекс витаминов, необходимых детям. А наш творожный сырок содержал гораздо меньше сахара и жира, чем глазированные привезенные сырки. Программа, посвященная здоровому питанию, предполагала после занятий тестирование детей, которым предлагали продукты на выбор. Так вот педагоги отмечали, что их воспитанники выбирали нашу продукцию.

Таким было 13 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.