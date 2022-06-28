На Древлянке отключили электроснабжение

Сегодня на трех улицах микрорайона Древлянка несколько часов будет отсутствовать напряжение в сетях.

До 16.00 компания «ОРЕС Петрозаводск» будет проводить запланированные работы на трансформаторных подстанциях.

В связи с действиями сетевой организации, от электрической энергии будут ограничены потребители, проживающие в домах на улицах Паустовского, Линевского и Хейкконена. Фото: vk.com/club_ores.