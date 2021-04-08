На дорогах Петрозаводска ГИБДД проверяет читаемость номеров

В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости содержания в чистоте государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака,