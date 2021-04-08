Пенсионеры Карелии осваивают туризм на местный лад

Текст и фото: Антонина Кябелева

Если кто-то думает, что пожилые люди годами сидят на одном месте, так как просто не испытывают тягу к перемене мест, то они глубоко ошибаются. Просто помимо финансовых трудностей, пенсионеры часто испытывают потребность в специальных турах, учитывающих их физические возможности.

Когда материальная часть путешествия сочетается с посильной физической нагрузкой, отбоя от желающих предпринять пусть небольшой вояж не наблюдается. В этом могли убедиться участники поездки в Шелтозеро, организованной специально для пенсионеров из Ладвы.

Рано утром комфортабельный туристический автобус подъехал к забавному памятнику Ленину в поселке Ладва. Больше двадцати ладвинских пенсионеров уже ждали транспорт на небольшой площадке у памятника вождю мирового пролетариата. Немолодые путешественники спокойно, без лишнего шума и суеты заняли свободные места в автобусе. Создалось впечатление, что в поездку отправились заядлые туристы, давно освоившие навыки опытных искателей приключений.

Между тем, многие из них ни разу в жизни не бывали в соседнем Шелтозере. Несмотря на то, что старинное вепсское село находится всего в 70 километрах, добраться туда не так уж легко.

Если нет личного транспорта, то сначала нужно из Ладвы отправиться в Петрозаводск и пересесть на другой автобус, который идет до Шелтозера, не заезжая в Ладву. В общем, получается безумный многочасовой маршрут.

Альтернативу жителям Ладвы предложил Центр развития социального туризма. Председатель ладвинского совета ветеранов Надежда Лонина рассказала, что в 2018 году пенсионеры уже ездили на экскурсию в горный парк Рускеала, но тогда организовывали поездку самостоятельно. Идея центра предпринять однодневный вояж в соседнее село понравилась. Тем более, что пандемия с ее жесткими ограничениями разбудила страсть к путешествиям даже тех, у кого она давно дремала.

На встречу с директором центра Максимом Кайгородовым и руководителем проектов Дмитрием Бобровым пришли десять жителей Ладвы. Новость об экскурсии быстро разлетелась по селу. Надежда Лонина сказала, что собрать группу из 25 человек оказалось несложно. По ее словам, сначала было больше желающих, но не все смогли поехать.

Однодневная поезд в соседнее село обошлась в одну тысячу рублей с человека. В нее входили экскурсия в автобусе, посещение Шелтозерского вепсского этнографического музея, экскурсионная прогулка по селу, обед и «на десерт» выступление Вепсского народного хора. Цена, заверила Надежда Лонина, всех устроила.

- Если ехать в дальние поездки, то мы готовы брать еду с собой и экономить на обедах и ужинах,

- сказала она.

В Шелтозеро доехали без приключений, хотя основательно разбитая дорога потенциально таила в себе неприятные сюрпризы. Пока путешественники из Ладвы осматривали музей, Бобров «обрабатывал» шелтозерских пенсионеров.

- Наша задача объяснить, куда можно поехать, и объяснить, как это можно сделать,

- сказал Бобров.

В России, по официальным данным, путешествуют всего 13 процентов пенсионеров. Причем в эту цифру вошли и те, кто просто едет к своим родственникам или перемещается на собственную дачу. Другими словами, реальная цифра еще меньше. Организация вояжей, отвечающих возрастным особенностям пожилых людей, - это свободная ниша. Так родилась идея проекта «Доступный туризм для старшего поколения».

Туроператоры Карелии подготовили более десяти маршрутов для пенсионеров, которые в 2018 году Центр развития социального туризма протестировал на руководителях общественных организаций, объединяющих пожилых людей.

- Мы не ожидали, что настолько позитивно воспримут наши пенсионеры идею путешествовать. Мы думали, что надо будет долго раскачивать эту ситуацию,

- признался Бобров.

Для того чтобы было проще организовывать поездки для пенсионеров, Центр развития социального туризма инициирует создание в небольших населенных пунктах клубов путешественников. Такой клуб, например, уже несколько лет существует в Гирвасе. Теперь над его созданием задумались и в Ладве.

После экскурсии в музее ладвинские пенсионеры отправились на неспешную прогулку по вепсскому селу. Ранняя весна в Карелии, конечно, не самое лучшее время для прогулок по сельским улицам. Погода несколько раз стремительно менялась: солнце вдруг исчезало, с неба сыпались пушистые хлопья снега, и также внезапно зима отступала перед настойчиво пробивающимися солнечными лучами.

Несмотря на то, что в Шелтозеро живет около тысячи человек, кажется, что село очень большое. Почерневшие и покосившиеся от старости просторные дома напоминают о былом благополучии вепсского села. На некоторые строения страшно смотреть: перекошенные, с выбитыми стеклами, полуобвалившейся кровлей и залатанными стенами, они словно поставили себе цель выстоять, несмотря ни на что.

То, что когда-то село было зажиточное, напоминали большие дома с резными балкончиками на втором этаже и чудом сохранившейся росписью. Последнее столетие российской истории оказалось губительным для вепсского культурного наследия.

Конечно, в Шелтозере встречаются и современные вполне крепкие дома, которые то и дело возникают среди мрачных "старожилов". Но они больше подчеркивают обрушившуюся на сельчан нищету, чем добавляют оптимизма в унылую картину деревянно-зодческой деградации. К тому же современные строения настолько резко диссонируют с общей атмосферой старинного села, что кажутся нелепыми и какими-то искусственно привнесенными элементами местного пейзажа.

Но самое страшное зрелище - это заброшенная каменная церковь Святого Апостола Матфея, позднее перестроенная и превращенная в Дом культуры. Мощные руины когда-то величественных каменных церквей встречаются по всей дороге от Ладвы в Шелтозеро. И это еще одна неприглядная и позорная страница нашей истории, которую при всех нефтяных и газовых богатствах России не удается достойно перевернуть.

Недалеко от руин бывшей церкви возникло Шелтозерское подворье Ионо-Яшезерского мужского монастыря. На средства спонсоров и верующих здесь была построена деревянная церковь Рождества Христова.

Отец Прокопий рассказал удивительную историю. Несколько лет назад Шелтозеро посетил Сергей — молодой человек, который приехал с Сахалина. Он никогда раньше не был в Карелии, с нашей республикой его не связывают родственные узы. Сергея в детстве крестили, но сам он церковь не посещал и не отличался религиозностью.

- Ему приснился сон, что он ходит по разрушенному монастырю. Потом он вдруг видит новый восстановленный храм.

Он мне рассказывал, как он во сне ходит по монастырю и удивляется. И ходит он в Духе Святом. По его словам, чувства, которые он испытал, не поддаются пересказу. И вдруг он просыпается, а в голове крутится название — Ионо-Яшезерский монастырь. Он стал искать этот монастырь через интернет и выяснил, что он расположен в Карелии.

Во время ближайшего отпуска он на самолетах, поездах, автобусах добрался до Шелтозера. Забежал на подворье, передал два килограмма красной икры, денег на пожертвование и убежал. Через год снова приехал. Тут я с ним и поговорил. Он рассказал, что в первый раз боялся опоздать на автобус, доехал до Шокши, а дальше до монастыря дошел пешком. Когда дошел, то горько заплакал. Во сне был монастырь новый, с иголочки, а в реальности увидел руины. Я ему посоветовал, когда вернется на Сахалин, найти батюшку, чтобы он объяснил, что этот сон для него значит. Просто так такого не бывает, чтобы человеку на Сахалине снился какой-то монастырь, расположенный в далекой Карелии. Для него это была как шоковая терапия. А для нас, наверное, весть, чтобы мы не унывали, что монастырь будет восстановлен. Я единственное сейчас сожалею, что не расспросил у него, где и как в храме что расположено. Вот так нас Господь утешает. Это как Сергея должно было за душу схватить, чтобы он с Сахалина в Карелию поехал! - рассказал отец Прокопий.

По его словам, в селах удается строить новые церкви, а вот восстановить монастырь никак не получается. И это его очень печалит. Но после визитера с Сахалина он уверен, что монастырь обязательно будет восстановлен.

Унылый сельский пейзаж никак не влияет на природную жизнерадостность местных жителей, которые, во всяком случае, мне так показалось, искренне гордятся своим селом. В Шелтозере, рассказывали сельчане, есть своя хлебопекарня, музыкальная школа, хорошо развита торговля. Единственное, что всерьез заботит шелтозерцев, — это медицина. Хоть в селе и есть амбулатория, но на прием к специалистам приходится ездить Петрозаводск. А это и далеко, и дорого, и неудобно.

Выступление Вепсского народного хора прошло в музее в переполненном зале. Ладвинские пенсионеры выходили после концерта в приподнятом настроении.

- Мы хоть и рядом живем, но я в Шелтозеро попала первый раз. Экскурсия мне очень понравилась, я сразу согласилась поехать. Я очень люблю путешествовать, готова хоть куда поехать. Хотелось бы в Калининграде побывать, в Казани, - сказала Нина Николаевна.

Она объяснила, что в Ладве невозможно приобрести тур, приходится ехать в Петрозаводск. Идея путешествовать вместе с односельчанами ей пришлась по душе.

- Очень поездка понравилась. Мы порадовались за шелтозерцев, что у них село развивается. Мы там в коридоре стояли, меня все спрашивают: «А куда мы поедем в следующий раз?» Многие хотят на Валаам, и вообще по Карелии поездить,

- поделилась впечатлениями Надежда Лонина.

Ради поездки в Шелтозеро Наталья Владимировна пожертвовала прической:

- Я сегодня должна была в парикмахерскую идти. Но так рада, что приехала сюда, нахожусь под таким впечатлением. В Шелтозере я первый раз, раньше не получалось приехать. Я сама участник вокальной группы, так что посетить концерт вепсского хора для меня большая удача. Мне бы хотелось в Кижи, на Валаам съездить.

Конечно, пенсионеры из Ладвы не относятся к категории взыскательных туристов. Для них путешествие в соседнее село — настоящее приключение, которое надолго останется в памяти.

Пенсионеров, которые хотят путешествовать, но не знают, как реализовать свое желание, в Карелии очень много. Если Центру развития социального туризма удастся превратить пока еще разовые путешествия в постоянно действующую систему познавательных поездок по Карелии и России, то это, без сомнения, добавит позитивных эмоций в непростые будни карельских пенсионеров.