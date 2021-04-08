Водители Петрозаводска продолжают нарушать правила перевозки детей

В Петрозаводске сегодня утром был проведен очередной рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Инспекторы ГИБДД проверили около 30 автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия было выявлено одно нарушение ПДД. Водитель перевозил семилетнюю девочку на заднем сидении, ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Автомобилистов Петрозаводска просят неукоснительно соблюдать правила перевозки юных пассажиров. Фото ГИБДД